Padre e hijo, lesionados en impresionante accidente de un tráiler

Canatlán, Dgo.

Un hombre de 52 años de edad y su hijo de 22 resultaron lesionados en un impresionante accidente ocurrido el lunes en el municipio de Canatlán; ambos tripulaban un tractocamión, en el que salieron del camino y volcaron.

Los lesionados son el señor Juan Antonio Briceño Alvarado, de 52 años de edad, y su hijo Marco Alexis Briceño Arias, de 22, quienes fueron rescatados por personal de Protección Civil y Cruz Roja de entre los hierros retorcidos de la unidad motriz.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 26 de la carretera Francisco Zarco, en el tramo Canatlán – Nuevo Ideal, cuando el operador de la unidad motriz perdió el control en una curva.

Eso provocó que salieran de camino abruptamente y que la cabina quedara completamente destruida. Otros viajeros, al ver el nivel de destrucción, realizaron varias llamadas al número de emergencias 911.

Al llegar, los técnicos en urgencias médicas hicieron maniobras diversas para sacar a las dos víctimas, que tras el siniestro recibieron atención inicial en el Hospital Integral de Canatlán y luego se les derivó al hospital IMSS en la capital.