Pintor se electrocuta al hacer contacto con cables de alta tensión

Durango, Dgo.

Un pintor de 43 años de edad resultó con quemaduras de primero y segundo grado, principalmente en el tórax, tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en una azotea de la Zona Centro de esta ciudad.

El incidente se registró este martes, 21 de octubre de 2025, alrededor de las 12:45 horas, en la calle Guadalupe, esquina con calle Hernández, en el corazón de la Zona Centro de Durango.

Los servicios de emergencia fueron alertados por el propietario del inmueble, identificado como L. P. H., de 72 años de edad. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos para atender la contingencia.

El lesionado es un hombre de iniciales L. F. H. V., de 43 años, con domicilio en la calle Lerdo del Barrio de Analco, quien se encontraba pintando la fachada de la casa.

Según la narrativa proporcionada por el reportante, el accidente ocurrió cuando el pintor estaba en la azotea y su herramienta de trabajo, una escalera metálica, hizo contacto accidentalmente con los cables de alta tensión cercanos.

La descarga le provocó quemaduras de gravedad en diversas partes del cuerpo, siendo la más afectada la zona del tórax.

Al momento de redactar esta nota, el personal de Bomberos se encontraba brindando las primeras atenciones al lesionado, a la espera del arribo de la Cruz Roja Mexicana para su valoración y posterior traslado a un centro hospitalario.