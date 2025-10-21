Salió de una cantina en estado de ebriedad y dos sujetos lo asaltaron

Durango, Dgo.

Un hombre de 45 años de edad, identificado como I. M. M., fue víctima de un violento asalto la madrugada de este martes, luego de salir de un bar ubicado en la zona. Los asaltantes le despojaron de $6,000 pesos en efectivo y lo golpearon brutalmente.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 07:50 horas de hoy, 21 de octubre de 2025, en la calle Canatlán, cerca de la calle Nazas, en la colonia Hipódromo.

Según la narrativa de los hechos, el incidente fue reportado al número de emergencias 911 por una joven de 19 años de iniciales F.A.N., quien se identificó como mesera. La reportante observó a un hombre en aparente estado de ebriedad que intentaba sin éxito detener un taxi. Al acercarse y preguntarle lo que ocurría, el lesionado relató el atraco.

La víctima, con domicilio en la Colonia J. Guadalupe Rodríguez, comentó que había estado en un bar en la calle Nazas y, alrededor de las 5:00 de la mañana, al salir del establecimiento, fue interceptado por dos sujetos.

Los asaltantes lo despojaron de $6,000.00 pesos en efectivo y lo agredieron físicamente, propinándole diversas patadas en varias partes del cuerpo.

Tras el reporte, elementos de seguridad arribaron al lugar, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a Monárrez Medrano. Debido a las múltiples lesiones, golpes y excoriaciones que presentaba, fue necesario trasladarlo de urgencia al Hospital General 450 para recibir atención médica especializada.

Las autoridades ya investigan este robo con violencia para dar con el paradero de los responsables.