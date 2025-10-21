Suspendieron clases en la Diurna por “supuesta” fuga de gas

Durango, Dgo.

Alrededor de 500 estudiantes de la Escuela Preparatoria Diurna fueron enviados de regreso a su casa tras una supuesta fuga de gas que, tras una revisión minuciosa, no fue localizada. Todo indica que el olor provenía del drenaje.

Fue cerca de las 09:00 horas de este martes cuando el personal de la institución solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia, dado que en la zona se percibía un olor penetrante que, supusieron, era de gas.

De inmediato activaron los protocolos de evacuación y alrededor de 500 estudiantes que estaban en el lugar fueron enviados a su casa, por lo que en el sitio solo se quedó el personal esencial para atender el incidente.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron y, tras revisar la totalidad de las instalaciones, no encontraron fuga alguna, por lo que se cree que la percepción fue ocasionada por la saturación momentánea del drenaje de la zona.

Cabe señalar que todas las instalaciones fueron encontradas en buen estado, pues hace algunas semanas se dio un incidente en el que sí se confirmó fuga y se realizaron reparaciones y sustituciones de tubería, así como mantenimiento a tanques estacionarios.