Ampliarán hasta diciembre el Mes del Testamento

Notarios esperan incremento del 30% en trámite de este documento

Aunque septiembre se denomina como el Mes del Testamento, pues se ofrecen descuentos para que las personas cuenten con este documento, se determinó ampliar el plazo hasta el mes de diciembre, para quienes estén interesados en definir la disposición de sus bienes, informó el presidente del Colegio de Notarios Públicos, Juan Gerardo Parral, al indicar que se espera un incremento del 30 por ciento de personas que acudan a elaborar su testamento.

Recordó que se trata de una promoción que inició en el mes de septiembre, para después prolongarla hasta octubre, y después de que tomó protesta al frente del organismo se solicitó por el presidente nacional de los Notarios, Ricardo Vargas, que se prolongara hasta diciembre, planteamiento que fue aceptado por la Secretaría de Gobierno.

“Hasta diciembre vamos a prolongar el Mes del Testamento”, dijo, al aclarar que todavía no se tiene un corte para saber cuántas personas han aprovechado para solicitar el documento, pues recordó que hubo mucha afluencia en septiembre, ante ello se programó su elaboración para este mes y se continuará de esta manera hasta diciembre, mientras la programación para elaborar los testamentos durará hasta enero o febrero, pero se respetarán los cobros.

Al mismo tiempo, el presidente de los notarios en Durango consideró que se prevé un incremento en la elaboración de testamentos, en comparación con años anteriores hasta en un 30 por ciento, para recordar que el estado fue de los primeros en firmar el convenio para esta promoción que inició hace 22 años.

Finalmente, indicó que se tomó la decisión de prolongar el Mes del Testamento, debido a la demanda que se tiene, particularmente porque se incrementa en los días previos a que termine esta promoción.