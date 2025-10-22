+ No quedará impune el saqueo a Durango: Alanís

+ Aunque no detalla a qué administración se refiere

+ Aispuro asegura que no robó un quinto al estado

+ Apuestas a que nunca detendrán a Aispuro

“Hay tres cosas que salen siempre…el Sol, la Luna y la verdad…”

Cosmopolitan

Ernesto Alanís, diputado priísta en Durango, aseguró ayer que “no quedará impune el saqueo a Durango…”, pero…esa frase la hemos escuchado muchas veces y, la verdad, no recordamos dónde…..CADENA.- Nuestro estado ha sido saqueado vilmente por diversas administraciones estatales, por lo que los gobernadores en turno usan como bandera de campaña la aparente persecución…..ÓRALE.- Alanís Herrera aseguró ayer a los medios que serán castigados los ratones de dos patas, pero…cabría preguntarle a Ernesto a qué administración se refiere, o están incluyendo al actual gobierno. Es pregunta…..FALSO.- Justo ayer el ex gobernador José Aispuro declaró a reporteros que miente Esteban, que él no es responsable de la quiebra estatal, que el gobernador está un poco confundido, al menos con su administración, porque nunca nadie se apropió de lo que no le correspondía…..ASEGUNES.- No lo dijo ayer, pero lo sostuvo Aispuro no hace mucho, que nunca encabezó ningún saqueo y que por el contrario, Villegas había alcanzado en su momento una muy respetable cantidad con varios ceros, pero…para que no se haga chisme, no le ponemos cifra, aunque la manejan algunos y la dan como efectiva. O sea que, de ser cierto el dicho de Aispuro, el gobierno de Esteban nunca podrá detenerlo, a Aispuro, porque, en su momento pago su “derecho de piso” y hubo un acuerdo perfecto (así se le llama a los acuerdos de palabra, que sin embargo los tutela el Derecho). Contra lo que diga Alanís, y si se refiere a Aispuro, nunca de los nuncas podrán detenerlo. Así son las cosas cuando suceden y que nadie les da crédito…..TONTERÍAS.- Uno desgañitándose por los triunfos o las derrotas de los “equipos grandes de México…”, pero las mafias mantienen tendencias para favorecer al gallinero de Coapa. Ayer, el árbtro inventó un penal en tiempo de compensación que le dio el triunfo al América sobre el Puebla. Aparte, cada vez es más fuerte el conflicto por la Cooperativa Cruz Azul, propietaria del equipo cementero por el que suman 10 asesinatos en diversos lugares y distintas circunstancias, pero todos con el común denominador de proteger a las mafias maquinistas. Anoche, dicen los que saben, se vio en Puebla el propósito arbitral de favorecer al América para que “gane” otra vez el título del balompié mexicano. Lo futbolístico, lo deportivo pues, que se lo lleve el carajo, y que nuestras nuevas generaciones de pateadores se queden en la banca esperando una oportunidad de jugar. Aunque, también debemos reconocer que la mayoría de los jugadores que llegan a tener partidos pagan a los directores técnicos para que los alineen. Nos parece absurdo el dicho, porque en las nuevas generaciones hay muchachos buenísimos, que sin embargo, no llegarán a ninguna parte porque no habrá quién pague al “profe” para que los ponga a jugar. Mecanismo absurdo que, sin embargo, parece enfermedad, porque resulta que esa práctica se da en los demás deportes, que son la vara imposible de brincar para muchos atletas que llegan al profesionalismo y padecen una y mil calamidades, si no tienen un “padrino” que le ponga a la charola, por desgracia. Algunos me dirán que ellos no pagaron nada, pero son los garbanzos de a libra, que con su pura calidad tienen para sostenerse en los primeros equipos, pero los más se quedan en el camino al no poder sostener el ánimo en los “misters”…..NIVELES.- No se hable de las diferencias que persisten en política. Algún viajero frecuente de Aeroméxico asegura que mientras Gonzalo va y viene a México en clase premier, con zarapito, cacahuates y toda la cosa, las otras senadoras y diputados federales han de viajar junto a la perrada. No, ya no queda nada de aquel pobretón que llegó a Durango hace como 40 años, con una mano atrás y otra adelante que todos conocimos. Hoy, trasciende que Gerardo “Changoleón” Fernández Noroña, su compañero de partido, está viajando o ya llegó a los Emiratos Árabes Unidos por mera deferencia de la autoridad emiratí. Asegura que Fly Emirates le está regalando todo, pasaje, acomodo en la clase negocios y trato como a jeque. Habría que preguntar por qué a nosotros nadie nos regala nada, claro.

