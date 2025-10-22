Está muy grave el pintor que se electrocutó ayer en calle Hernández

Durango, Dgo.

Sufrió lesiones muy graves, que comprometen su vida, el hombre que se electrocutó el martes por la tarde en un domicilio de la calle Hernández; su diagnóstico, según los especialistas, es de “gran quemado”.

La víctima es el señor Luis Fernando Torres Villa, de 44 años de edad, quien sufrió el incidente cuando se encontraba en su casa de la calle Hernández, en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo a su propio testimonio, estaba realizando trabajos de pintura cuando, de forma accidental, tocó con un rodillo la línea aérea de alta tensión, lo que le causó la fuerte descarga.

Testigos llamaron al número de emergencias y personal de la Dirección Municipal de Protección Civil bajó a la víctima de la parte alta del inmueble, para enseguida entregarlo a personal de la Cruz Roja Mexicana.

Luis Fernando fue llevado de urgencia al Hospital General 450, donde el personal lo atiende y mantiene su pronóstico como reservado.