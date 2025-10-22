Hoteleros reducirían nómina ante mayores impuestos

Márgenes de ganancia se han reducido ante incremento en insumos y operativos

Por: Martha Medina

Los impuestos contemplados en el presupuesto federal para el próximo año afectarán al sector turístico, porque pueden llevar a las empresas a reducir su nómina o su gasto administrativo, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Jaime Mijares.

“Sin duda cualquier incremento es un costo que en función del porcentaje de aumento pagará el ciudadano relacionado con el tema turístico, y por supuesto donde más modificaciones hay es en el tema de alimentos y bebidas”, dijo, al recordar que México se ha caracterizado por ser un alto consumidor de refrescos y bebidas.

Añadió que, sin duda, es una recaudación mayor para el gobierno federal, resultado de que cuando se hace un gasto y se acaban las fuentes de financiamiento se buscan más opciones para cobrar por todos lados y sacar recursos, para agregar que lo ideal es que el ejemplo lo hagan los gobiernos, que hagan más delgadas sus administraciones y que prioricen para que la infraestructura del país no decaiga, que siempre se mantenga la generación de empleo, de riqueza, de inversiones, y también aumentar recursos para seguridad.

Consideró el empresario que se puede adelgazar la nómina del gobierno federal, pues se ha ido engrosando con el tiempo, administración tras administración, y habría que hacer reingenierías en cada una de ellas, como las empresas también lo han hecho, porque tratan de ser más eficientes, sobre todo porque los márgenes se han reducido ante el incremento de costos, de insumos, y realmente son menores.

Finalmente, dijo que es importante que no solo se incrementen los impuestos, sino que se hagan más delgadas las administraciones, que se parta con el ejemplo y priorizar donde más se necesita.