Mujer gana demanda millonaria por caer en bache

Justine Gurrola, maestra de educación especial, recibirá 7.5 millones de dólares después de que un jurado determinara que la ciudad de Whittier, California, Estados Unidos, fue responsable de las lesiones que sufrió al tropezar con un bache y caer en la vía pública.

El accidente ocurrió en 2018, cuando Justine caminaba por la cuadra 5900 de El Rancho Drive, en Whittier.

La caída fue tan fuerte que golpeó su rostro contra el pavimento, provocándole una lesión cerebral traumática.

Los médicos confirmaron que la maestra sufrió fracturas en la muñeca, el codo y los huesos nasales, además de una hemorragia interna en el cuero cabelludo, abrasiones en las rodillas y un diente roto.

Tras varios años de tratamientos médicos y terapias, Gurrola decidió demandar a la ciudad alegando negligencia en el mantenimiento de las calles.

Según sus abogados, las autoridades habían recibido múltiples reportes sobre las afectaciones en las calles, pero no actuaron a tiempo para reparar los daños.

Después de escuchar los argumentos, el jurado del Condado de Los Ángeles determinó que la ciudad fue responsable directa del accidente, al no haber implementado un sistema de inspección y reparación adecuado.

Como resultado, el tribunal le otorgó una compensación de $7.5 millones de dólares, que cubre los gastos médicos acumulados durante años, el impacto en su calidad de vida y el dolor físico y emocional derivado del incidente.

El caso de Justine Gurrola se ha vuelto viral en redes sociales, donde muchos usuarios han señalado que su historia refleja la importancia de exigir a las autoridades un mejor mantenimiento de las vías públicas y espacios peatonales.

