Mujer maltratada da de comer tamales de perro a familia de su esposo

Una mujer de Reynosa cobró venganza de los malos tratos que continuamente recibía de la familia de su esposo.

Los hechos ocurrieron en la colonia “Rincón de las Flores”, donde se reportaron varios intoxicados pues sin saberlo fueron alimentados con carne de perros callejeros.

Consuelo “N”, de 45 años, era constəntemɛnte agredida verbalmente por su suegra, cuñadas e hijas de su actual marido.

Sin embargo el pasado sábado su suegra, Ramoma “N”, la acusó injustamente de robo y la atacó físicamente.

En venganza Consuelo se hizo de los restos de dos perros callejeros y preparó tamales con la carne, dándoselos a comer el pasado domingo para supuestamente limar asperezas.

El lunes por la mañana, todos a excepción de Consuelo y su esposo Jacinto, sufrieron de dolor estomacal, vómito, diarrea y mareos.

Al enterarse que era porque habían consumido carne de perro hablaron a la policía pero la mujer no fue detenida ya que no hubo propietarios de lomitos que denunciaran y además no los hizo para la venta al público.

