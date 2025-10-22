Navajeó al actual novio de su ex pareja

Durango, Dgo.

Un sujeto de 31 años de edad fue detenido por la policía tras agredir con un arma blanca al actual novio de su ex pareja; el individuo, al enterarse de la relación, fue a buscarlo y se enfocó en el ataque.

El asegurado es Diego Iván “N”, de 31 años de edad, mientras que la víctima es Brandon Leonel, de 21, quien fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en la calle Juan de la Barrera de la colonia Isabel Almanza, lugar en el que vive el afectado, quien el martes recibió la visita repentina del presunto agresor.

Este le reclamó a Brandon que cortejara a su ex, si bien se refirió a ella como “su mujer”; en medio de la discusión, Diego sacó un arma blanca y lesionó al muchacho, al tiempo que testigos solicitaban apoyo policial.

Una unidad de la Policía Estatal estaba cerca y encontraron al presunto agresor aún en el lugar, por lo que procedieron a su arresto ante el señalamiento directo y lo entregaron a la Fiscalía del Estado; de momento no se cuenta con detalles del diagnóstico de la víctima.