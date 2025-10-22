Regresó a la tienda en la que ya había robado

Durango, Dgo.

Un sujeto de 41 años de edad fue detenido en el momento en el que pretendía robar de nuevo en una miscelánea del fraccionamiento Versalles; el individuo había cometido el primer delito el pasado domingo.

El asegurado es un sujeto identificado como Armando “N”, quien dijo tener 41 años de edad y vivir en el fraccionamiento San José.

Fue este miércoles cuando la propietaria de una tienda ubicada en el primer asentamiento mencionado solicitó apoyo policial, al notar que había llegado a su negocio el mismo tipo que, hace unos días, la había robado.

Tras una llamada al número de emergencias, llegaron agentes municipales que encontraron al individuo todavía en el lugar, mientras la afectada lo enfrentaba en medio de un aparente nuevo intento de robo.

Los agentes procedieron a su aseguramiento inmediato, tras el cual quedará a disposición del agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor.