Sujetos armados robaron una camioneta del INE

Mezquital, Dgo.

Tan solo dos días después de que empleados de la Comisión Federal de Electricidad fueron víctimas del robo de dos camionetas de modelo reciente, personal del Instituto Nacional Electoral fue víctima de un hecho similar, ahora en los límites de Mezquital y Zacatecas.

Aunque el robo ocurrió desde el 17 de octubre, no fue sino hasta este miércoles 22 cuando trascendió información sobre el atraco, cometido con lujo de violencia por parte de sujetos armados.

Según los datos disponibles, fue una camioneta Mitsubishi L-200 la que se le despojó a un trabajador del INE encargado de la promoción de programas de la dependencia en la región de Canoas y alrededores.

El informe indica que fue cerca de la localidad Mesa de La Gloria donde los individuos armados interceptaron a la víctima y, tras amenazarlo con armas largas, le quitaron la unidad motriz, en la que huyeron de inmediato hacia territorio zacatecano.

Tanto este caso, como el de la CFE, recaerán en la Fiscalía General de la República, dado que los bienes robados pertenecen a instituciones de índole federal.