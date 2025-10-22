Tardes cálidas y mañanas frescas a frías en Durango

Victoria de Durango, Dgo. – La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través de su Dirección Local Durango, emitió el pronóstico meteorológico para la entidad, destacando que para los próximos días predominará un ambiente de cálido a caluroso durante las tardes, con madrugadas y amaneceres frescos a fríos.
Pronóstico para Hoy, Miércoles 22 de Octubre
- Temperatura Máxima: Se espera un ambiente cálido al mediodía y tarde, con valores máximos entre a .
- Temperatura Mínima: El amanecer fue fresco, con temperaturas entre a .
- Viento: Se prevén rachas máximas suaves de 10 a en gran parte del estado.
- Lluvias: La probabilidad de precipitación en la entidad de Durango es baja.
Pronóstico Extendido (Jueves 23 a Sábado 25 de Octubre)
El pronóstico extiende la tendencia de noches frescas a frías y días cálidos:
Lluvia en la Sierra: Se mantienen las condiciones para posibles lloviznas y lluvias aisladas únicamente en la sierra occidental durante el jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de octubre. En el resto de la entidad, se prevé baja probabilidad de lluvia.
Condiciones Atmosféricas: La baja probabilidad de lluvias se debe a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte. El Sistema Frontal No. 9 sobre los estados del norte no tendrá gran afectación en Durango.