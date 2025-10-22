Un hombre de 47 años se desorientó y extravió por varias horas

Nombre de Dios, Dgo.

Un hombre de 47 años de edad fue rescatado con bien por policías que montaron un operativo para buscarlo, dado que se extravió en un episodio de desorientación; la víctima fue localizada en una carretera de Nombre de Dios.

La persona que fue puesta a salvo es el señor Emilio Trejo Valdez, de 47 años de edad, quien vive en la colonia El Pueblo de la cabecera municipal de dicha demarcación.

Según el informe, fue entrada la noche cuando su hermana, a sabiendas de que podía correr riesgo por una condición que lo hace desorientarse, pidió ayuda de las autoridades policiacas.

Personal de la Policía Municipal adscrito al Mando Único montaron un operativo de búsqueda y, tras algunas horas, encontraron a la víctima caminando por la carretera a Villa Unión, visiblemente desorientado.

Al corroborar que se trataba de la persona por la que se había generado la alerta, lo trasladaron a su domicilio y lo entregaron con bien a su familia.