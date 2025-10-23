Duranguenses se sienten más inseguros

La percepción de inseguridad aumentó en México, de acuerdo a cifras del INEGI.

En septiembre, 63% de los mayores de 18 años dijo sentirse inseguro en su ciudad, un alza de 4.4% respecto al año pasado.

A nivel local, en Durango, en el mes de junio el 36.8% de la población se sentía inseguro al salir a la calle.

Para el pasado mes de septiembre la percepción de inseguridad llegó a 49.6%, teniendo un aumento de 13% en el tercer trimestre de 2025.

A nivel nacional las ciudades con mayor percepción de inseguridad son: Culiacán (88.3%), Irapuato (88.2%) y Chilpancingo (86.3%).

Por su parte las ciudades que se perciben más seguras son: San Pedro Garza García (8.9%), Piedras Negras (15%) y la delegación Benito Juárez (CDMX) (15.6%).

