Joven arrollado lleva dos meses sin atención especializada por falta de médicos en el IMSS Durango

Durango, Dgo. — Lo que comenzó como una tragedia vial se ha convertido en una pesadilla interminable para Marcos Hazziel Valenzuela, de apenas 18 años. El joven fue arrollado el pasado 7 de agosto y, a pesar de requerir cirugía urgente, lleva más de dos meses postrado en una cama sin diagnóstico ni atención especializada, debido a que en el IMSS Durango no hay médico neurocirujano disponible para atenderlo.

Desde el día del accidente, Marcos quedó inmovilizado. Su familia lo llevó al IMSS con la esperanza de recibir atención inmediata; sin embargo, no fue operado ni canalizado porque “no había especialista”. Desde entonces, todo ha sido espera, promesas y omisiones.

No tiene diagnóstico definitivo. No ha sido intervenido quirúrgicamente. Solo le indicaron “reposo absoluto en casa” mientras encuentran médico disponible. Le prometieron llamar “cuando haya doctor”… pero han pasado 60 días sin respuesta.

La falta de atención lo está dejando sin movilidad.

No puede sentarse ni girarse de costado. Sufre dolores constantes y pérdida de fuerza. Su cuerpo comienza a resentir el largo encamamiento. Médicos generales solo han recetado reposo, alegando que sin diagnóstico especializado no pueden proceder.

La situación es tan crítica que ni siquiera ha podido cobrar su incapacidad, para realizar el trámite necesita trasladarse en ambulancia y camilla hasta las oficinas del IMSS. El traslado es riesgoso y costoso. Sin diagnóstico, no se autoriza subrogación a un hospital privado ni traslado a otro estado.

Marcos Hazziel está viviendo un viacrucis médico y burocrático, atrapado entre la necesidad urgente de un neurocirujano y la falta de respuesta institucional.

Su familia exige que sea atendido por un neurocirujano de inmediato, canalizado a hospital privado o de otro estado si Durango no cuenta con especialista, y se garantice su derecho a la salud y a una vida digna.

¿Cuántos meses más debe esperar un joven para ser atendido?

¿Hasta dónde debe llegar el sufrimiento para que el sistema de salud actúe?