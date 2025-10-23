Murió al instante al ser golpeado por el tronco que cortaba

Durango, Dgo.

Un hombre originario de la ciudad de Durango murió en el municipio de San Dimas cuando realizaba trabajos forestales; según el informe, un tronco lo golpeó de lleno contra él y el tractor que operaba y falleció de forma instantánea.

El occiso es el señor José Carmen Gámiz González, de 36 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en la colonia Promotores Sociales de la ciudad de Durango.

La tragedia ocurrió el miércoles en un paraje cercano a la localidad 12 de Mayo de la mencionada municipalidad, cuando la víctima formaba parte de un equipo que se dedica a la extracción de madera.

Según sus compañeros de trabajo, tenían sujeto el tronco de un pino a una grúa y, su peso y un aparente movimiento incorrecto, provocaron que este le cayera encima a José Carmen, que quedó inconsciente. Él estaba sobre un tractor con el que apoyaba las maniobras, que incluso acabó volcado por el fuerte impacto.

De inmediato intentaron ayudarle, pero se dieron cuenta de que nada se podía hacer y notificaron a la Fiscalía General del Estado, que llegó poco después para dar fe de la defunción e iniciar los procedimientos de rigor, tanto en el ámbito ministerial como laboral.