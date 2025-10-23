Un Muerto en accidente carretero

San Dimas, Dgo.

Una persona perdió la vida de forma instantánea tras sufrir una volcadura en un tramo carretero del municipio de San Dimas. El accidente fue atendido por cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

El incidente fue reportado a los números de emergencia, movilizando a personal de la Cruz Roja y del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Según los primeros informes, el vehículo siniestrado sufrió una volcadura, lo que provocó que el conductor o tripulante falleciera en el lugar.

Elementos de seguridad acudieron al punto para resguardar la zona mientras el personal del SEMEFO realizaba el levantamiento del cuerpo. La identidad del fallecido no ha sido revelada de manera oficial hasta el momento.

Se espera que las autoridades competentes realicen las indagatorias correspondientes para determinar las causas exactas que provocaron la pérdida de control de la unidad y la fatal volcadura.