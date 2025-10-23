La Catrina Barber Shop celebra su 6º aniversario con espectacular rodeo de Crucé de Caminos

El espíritu vaquero se apoderará de la región el próximo fin de semana con el ya tradicional Rodeo Anual organizado por Cruce de Caminos y La Catrina Barber Shop, que celebra con orgullo su sexto aniversario. Este año, el evento tendrá lugar en el emblemático Lienzo Charro La San Martina, ubicado en la carretera México, kilómetro 9.

Con el lema “Vaquero Hasta los Huesos”, la celebración promete ser un punto de encuentro para familias, aficionados del rodeo y amantes del estilo Western. Las puertas del recinto se abrirán desde las 5:30 PM, dando inicio a una feria temática con expositores de marcas locales que ofrecerán ropa vaquera, talabartería, sombreros, antojitos y mariscos.

A las 7:00 PM, las emociones subirán de nivel con el inicio del rodeo, que incluirá cuatro emocionantes disciplinas:

•Jineteo de toro

•Monta de caballos con pretal

•Monta de caballos con montura

•Carrera de barriles, destacando la participación femenina

Cada disciplina contará con una bolsa acumulada en efectivo y una hebilla de campeón como premio para los mejores.

Uno de los grandes atractivos del evento será la participación especial de un joven jinete de tan solo 9 años, originario de la Comarca Lagunera, quien ha ganado múltiples campeonatos en la categoría Mini Bulls.

El ambiente festivo estará garantizado con la presencia del payaso Chow, lluvia de regalos y muchas sorpresas más para chicos y grandes.

Boletos y preventa

Los boletos ya están disponibles en preventa:

•Adultos: $150 pesos

•Niños menores de 12 años: $50 pesos

•Precios en taquilla serán ligeramente más altos.

Puntos de venta autorizados:

•Fuego Negro Tattoo – C. Aquiles Serdán #162 Pte., Zona Centro

•Barbería Bravo – C. Pino Suárez #203 Oriente, Zona Centro

•La Catrina Barber Shop – C. Puerto Manzanillo #406, Col. Maderera

¡No te pierdas esta experiencia única que une tradición, cultura y emoción en cada monta!

fotos Cortesía de Javier Rivera