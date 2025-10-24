+ Hallan a la bebita robada en el Materno

+ La dejaron en jardín de Hacienda Las Flores

+ Medios amenazados cuando urgía su ayudas

+ Ahora no pudieron echar a nuestra reportera

+ Aseguran, otra vez, que incitó a las protestas

“O sea, seguro, lo que se llama seguro, no lo es el hospital Materno Infantil…”

Juan Pueblo

Terminó en buenas formas el robo de bebita del hospital Materno Infantil, fue encontrada al oriente de la ciudad 24 horas después de sustraerla, pero nosotros, igual que la familia de la niña, estamos más confundidos que una historia del bien recordado escritor español Marcial Lafuente Estefanía…..TORMENTA.- Y ni crean que con el hallazgo de la pequeña se ha aclarado este nuevo episodio de violencia e inseguridad en Durango, queha dejado más preguntas que respuestas y, en las redes sociales, olvídense, cientos o miles de conjeturas que, sin embargo, la autoridad no reconoce ninguna, de modo que las habladurías van en aumento…..EPALE.- Anotar, para que no se nos olvide, que de nuevo, empleados estatales trataron de sacar a empujones a la reportera Susana Blanco. Por suerte, los familiares de la bebita la defendieron e impidieron que la echaran y solamente así siguió su cobertura…..TONTERAS.- La verdad no entiende uno a la gente de prensa del gobierno. Ayer por la tarde, lo que más le convenía a la administración es que se supiera del hurto y que pronto los duranguenses localizaran a la niña, como sucedió, pero de la oficina de marras salió la orden de que “nadie publique nada del robo de la niña…”. Repetimos, en ese momento lo que más importaba era hallar a la nenita, cómo que no se supiera nada. Aparte, anoche, para calmar a la gente, cualquier funcionario estatal debió salir a aclarar las cosas y sobre todo, a detallar el operativo que se ralizaba no solo en la capital, sino por el interior del estado. La ayuda de los medios era imprescindible anoche, pero pues no, nadie pudo publicar nada, excepto nosotros que volvimos a tener la primicia con lujo de detalles y la compartimos con nuestros seguidores. Anoche, entre otras ocurrencias, Contacto hoy, preocupado por la zozobra del caso y la imperiosa necesidad de localizar a la bebita pronto, sugerimos con todas sus letras, que quien se haya llevado a la niña la dejara por ahí para que la gente la pudiera hallar, nos preocupaba como sociedad la ausencia de la niña y miren que…así ocurrió todo lo del hallazgo. La dejaron envuelta en una sábana en el jardín del fraccionamiento Hacienda Las Flores. La recogió vecinos del lugar y la llevaron a una clínica del lugar para una revisión exaustiva a fin de descartar alguna lesión y, la hallaron en buen estado, con algún moretón en un parietal, pero nada del otro mundo. Sin querer adjudicarnos las medallas, diremos que fue precisamente la presión que hizo la sociedad, unos en distintos medios, otros en redes sociales y el bloqueo de los accesos al hospital como se pudo localizar la niña y terminar con horas de horror para varias familias y para la mayoría de los duranguenses bien nacidos…..AVISO.- Otra vez hubo quienes aseguraron que la propia reportera Susana estaba animando a los familares de la niña para que pasaran a la siguiente etapa de las protestas y que empezaran a quemar todo lo que se ofreciera…..TONTEJADAS.- Anotar también que alguien del mismo gobierno subió a redes sociales un comentario despectivo hacia Contacto hoy, afirmando que: “ni siquiera son medio de comunicación y nomás andan escandalizando…”. Quién sabe si la persona que hizo esa absurda afirmación tiene idea de qué es un medio de comunicación, pero ya con calma podemos dcirle que aun “sin ser medio de comunicación” movilizamos a la sociedad, porque esa es nuestra función, para que recuperaran lo antes posible a la pequeñita, la que fue hallada precisamente mientras en prensa andaban buscando a quién nos informó del robo de la niña. En esos momentos, lo importante para ellos era saber quien jijos de la jijurria nos pasó el pitazo. Era más importante eso que hallar a la propia bebita, no obstante que, como dijimos antes, al final no entendemos, no terminamos de entender las razones para parar a los medios y que no se supiera del triste episodio, cuando en la estricta realidad anoche era cuando más necesitaba el gobierno de los medios, por eso decimos que quién sabe qué maestrin está a cargo de temas tan sencibles. Y montados en gastos, digamos que aun “sin ser medio de comunicación…” algo influímos en el hallazgo de la niña. Tan tan.

Saludos