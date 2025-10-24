Duranguenses consideran inseguro vivir en su ciudad

Cajeros, transporte público, calles y carreteras, donde perciben más riesgo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ensu), que corresponden al tercer trimestre de 2025.

En el pasado mes de septiembre 63% de la población de 18 años y más consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un aumento de 5% en relación con el mismo periodo en 2024 (58.6%) y no presenta un cambio estadísticamente significativo en relación con el mes de junio de 2025 (63.2%).

En septiembre de 2025, 68.2% de las mujeres y 56.7% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

En este apartado a nivel local, en Durango, en el mes de junio el 36.8% de la población se sentía inseguro al salir a la calle. Para el pasado mes de septiembre la percepción de inseguridad llegó a 49.6%, teniendo un aumento de 13% en el tercer trimestre de 2025.

Las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad fueron Culiacán con 88.3%; Irapuato 88.2%; Chilpancingo 86.3%; Ecatepec 84.4% y Cuernavaca 84.2%. En contraste, las áreas urbanas con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García 8.9%; Piedras Negras 15%; Benito Juárez (CdMx) 15.6%; Los Mochis 19.2% y San Nicolás de los Garza 22.4%.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.9%, en el transporte público; 64.4% en la calle y 57.1%, en la carretera.

El 34% consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que 23.9% refirió que la situación empeorará. En contraste, 16.3% dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su área urbana seguirá igual de bien y 24.9% manifestó que mejorará.

Conforme a los resultados de la ensu del tercer trimestre de 2025, de las conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda que la población mencionó haber visto o escuchado, el primer lugar lo tuvo el consumo de alcohol en las calles, con 58.2%; el segundo lugar fueron los robos o asaltos, con 47.6%; tercero la venta o consumo de drogas, 39.9%; el cuarto lugar el vandalismo en viviendas o negocios 38.1%; y en quinto los disparos frecuentes con armas, con 34.8%.

El 40.6% de la población manifestó que modificó sus hábitos respecto a llevar objetos de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito. Además, 36.9% modificó rutinas en cuanto a permitir que las(os) menores que viven en el hogar salgan solas(os). Por su parte, 35% reconoció haber cambiado hábitos respecto a caminar de noche en los alrededores de su vivienda y 22.4 % en cuanto a visitar parientes o amigas(os).

Sobre las labores de prevención y combate a la delincuencia de las autoridades de seguridad pública, a la Marina 86.7% le atribuyeron un desempeño muy o algo efectivo, a la Fuerza Aérea 83.2% y al Ejército 83%.

Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional, con 73.2%; la Policía Estatal con 52.7% y la Policía Municipal con 46.8%.

En cuanto a los principales problemas que impactaban su ciudad,

84.9% de la población consideró que eran los baches en calles y avenidas; 60% las coladeras tapadas por acumulación de desechos y 59.6% las fallas y fugas en el suministro de agua potable.

El 30.3% consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más recurrentes.

Influyen Desapariciones y Vehículos sin Placas

Aunque son muchos, los factores que más influyen en esta percepción de inseguridad por parte de los duranguenses son las desapariciones, las redes sociales donde salen todas las cosas que se viven día con día, que se publican todo el día; también están los vehículos sin placas, las personas armadas en algunos vehículos, los robos a casa habitación, indicó el presidente del Observatorio Ciudadano, José Alfredo García Olvera.

Al referirse al tema de seguridad en el estado, puntualizó que lo publicado en la ENSU en este tercer trimestre del año ya es preocupante y las cifras adquieren un grado alarmante.

Aclaró que se trata de la percepción de los duranguenses, basada en una metodología precisa que el INEGI ha llevado a cabo por mucho tiempo y que incluso se ha tomado como base por distintas entidades para encaminar estrategias de seguridad.

Añadió que también el tema de violencia familiar que se tiene actualmente pega en las cifras, mientras en relación con lo que influye el consumo de drogas o alcohol, no se tienen datos exactos, pero también “se ve los fines de semana, hay mucha gente deambulando a altas horas de la madrugada o casi de amanecida”, concluyó.