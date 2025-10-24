Impulsa SE contenido nacional en construcción de vivienda

La Secretaría de Economía realizó la primera Feria de Contenido Nacional de la Cadena de Valor de la Vivienda, un espacio que busca promover el uso de insumos nacionales en la construcción de vivienda para fortalecer las cadenas productivas e impulsar la participación de proveedores mexicanos en dicho sector.

La feria contó con 43 stands de proveedores nacionales, 40 mesas de negocios entre empresas y 76 mesas de vinculación entre empresas y gobierno con los encargados de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, y entidades como Nafin, Semarnat, Conagua, CFE y Cenace; así como de Fibras e instituciones financieras que promueven la inversión en vivienda.

Con estos encuentros se busca articular redes de proveeduría que fortalezcan la integración de componentes de fabricación nacional en el sector de la construcción de vivienda, para así fortalecer la industria nacional, fomentar el crecimiento económico y el empleo, y avanzar hacia una prosperidad compartida. Esto cobra especial relevancia al considerar que el sector de la construcción representa 6.1% del PIB nacional y genera más de 2 millones de empleos directos e indirectos.

En el evento, Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio, comentó que esta acción se enmarca en el encargo realizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de impulsar una estrategia que fortalezca la cadena de valor de la vivienda, promoviendo la producción nacional y generando oportunidades de empleo para las familias mexicanas.

Así mismo, agradeció la participación y acompañamiento de representantes de diversos organismos empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda; la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios; la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción; la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas.