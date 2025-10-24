Joven entró buscando ayuda a una estación de policía

Durango, Dgo.

Un joven de 26 años de edad, con síntomas de un aparente infarto, ingresó de madrugada a una Estación de Policía buscando ayuda; entre policías y paramédicos, que llegaron poco después, lo pusieron a salvo y lo llevaron a un hospital.

El afectado es un muchacho de nombre Jesús Manuel, quien tiene 26 años de edad y que fue atendido en la Estación Central de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Fue en los primeros minutos del día cuando, al sentir un fuerte dolor en el pecho, el joven condujo su vehículo hacia el interior de la dependencia ubicada en la salida a Zacatecas.

Al ver el movimiento errático del automóvil de color negro, los agentes de guardia se acercaron a él y les expuso su malestar, por lo que de inmediato solicitaron apoyo médico.

Los propios agentes permanecieron junto a él y generaron las condiciones para su adecuada atención, que poco después fue complementada por los técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, que lo llevaron a un hospital.