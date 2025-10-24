Lo balearon cerca de Coscomate y murió cuando lo llevaban al hospital

Pueblo Nuevo, Dgo.

Un hombre de 51 años de edad murió a causa de una herida de bala causada por un desconocido: la víctima fue encontrada aún con vida sobre la carretera a la localidad de Coscomate, pero no sobrevivió al traslado a un hospital.

El occiso es Gregorio Espinoza Bonilla de 51 años de edad, un camionero que vivía justamente en la población ya mencionada, y cuyo deceso se dio cuando era llevado a recibir atención médica.

De acuerdo a la información obtenida, fue otro habitante de la localidad quien, al circular por el camino a Coscomate, vio como la víctima caminaba por la carretera, visiblemente lastimado, por lo que se acercó para ayudarlo.

Al ver que estaba herido, lo subió a su camioneta con la intención de llegar a un hospital, pero a mitad de camino dejó de responder, por lo que se apresuró y llegó hasta la caseta de Coscomate de la Supercarretera Durango – Mazatlán buscando paramédicos.

Ahí se incorporaron los cuerpos de emergencia al apoyo, pero para ese momento nada se podía hacer por la víctima.

El caso quedó en manos de la Policía Investigadora de Delitos, que ya indaga para establecer el contexto en el que se dio el ataque.