Motociclista, lesionado en aparatoso accidente en Ciudad Industrial

Durango, Dgo.

Un motociclista resultó lesionado en un accidente ocurrido en Ciudad Industrial durante la noche del jueves; la víctima requirió asistencia médica tras el aparatoso percance.

El lesionado es Carlos Manuel Esquivel Martínez, de edad no precisada, quien al momento del hecho de tránsito conducía una motocicleta de la marca Itálika.

Mientras que la otra persona involucrada, cuyos datos personales no se difundieron, es el conductor o conductora de un automóvil Toyota Corolla modelo 2009.

Los hechos ocurrieron ya de noche en el cruce de las avenidas Selenio y Aluminio, en plena Ciudad Industrial, y provocaron que el motociclista sufriera una proyección de varios metros, por lo que fue necesario apoyo médico.

Sin embargo, se desconoce de momento el diagnóstico de la víctima; mientras que la persona que conducía el coche fue detenida en lo que se deslindan responsabilidades.