Murió al chocar por alcance contra un camión

Poanas, Dgo.

Un adulto mayor murió al ser víctima de un fuerte accidente de tránsito, en el que se impactó de lleno contra un camión de carga; el desafortunado percance ocurrió en territorio del municipio de Poanas.

El fallecido es el señor Esteban Pulido Rosales, de 70 años de edad, quien al momento del percance conducía una camioneta Nissan Quest, con la que se impactó en la parte trasera de un vehículo tipo “torton”.

Los hechos ocurrieron en el tramo Emilio Portes Gil – Estación Poanas, de la demarcación ya mencionada, cuando la víctima iba acompañada la noche del jueves por su esposa, la señora María del Refugio Ramírez Valdez, de la misma edad.

Todo indica que la víctima no se percató de la presencia del camión, aunque se desconocen las causas, y se impactó en la parte trasera; personas que se dieron cuenta del percance pidieron asistencia médica, pero al llegar, nada se pudo hacer por don Esteban.

La señora María, por su parte, fue llevada al Hospital Integral, mientras que el conductor del camión huyó, dejando abandonada en el lugar la unidad motriz.