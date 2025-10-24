Piden que AMD otorgue descuentos a personas con discapacidad

A través de dos iniciativas que presentó durante la sesión ordinaria del Cabildo, la regidora Mariana Verduga propuso descuentos en las tarifas del agua, para personas con discapacidad, así como también en el impuesto predial, para cuidadoras.

Señaló que con estos puntos de acuerdo se busca dar apoyo a las familias y personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, a través de apoyos en servicios básicos, como los mencionados anteriormente.

En lo que se refiere a descuentos en el pago del agua potable, planteó la modificación de los requisitos para acceder al 50 por ciento en el servicio de agua potable para personas con discapacidad, sin que tengan que ser propietarias del inmueble donde se aplica el cobro.

Explicó que actualmente muchas personas en esta situación no pueden acceder al descuento, porque se les exige ser propietarias de la vivienda, y quienes no cumplen, quedan excluidos de este beneficio, aunque sean quienes más requieren esta ayuda.

Con esa modificación, puntualizó que se busca una mayor equidad en el acceso a los servicios públicos, pues recordó que muchas personas con discapacidad viven en casa rentadas, con familiares o bajo tutela.

En lo que se refiere al pago del impuesto predial, propuso un subsidio para personas cuidadoras que puede llegar al 50% si están en zonas prioritarias, o alcanzar un 100% cuando se trate de instituciones comunitarias, como guarderías, casas hogar y albergues que brinden servicios de cuidado.