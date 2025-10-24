Yazaki comparte experiencia profesional con alumnos del ITD

En el Centro de Innovación del Instituto Tecnológico de Durango se llevó a cabo una plática dirigida a estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, de las materias de Relaciones Industriales y Manufactura.

La sesión fue impartida por el Lic. Marco Iván Parra Mijares, director regional de Recursos Humanos de Yazaki, quien compartió con las y los alumnos una visión práctica del entorno laboral y los retos actuales en el sector industrial.

La actividad fue organizada por la M.C. Maricela Guerra Franco, docente de la carrera de Ingeniería Industrial, como parte de las acciones que fortalecen la vinculación entre el Instituto Tecnológico de Durango y el sector productivo.

Con este tipo de experiencias, el ITD reafirma su compromiso con la formación integral y la educación de calidad, impulsando en sus estudiantes una preparación sólida y conectada con la realidad profesional.