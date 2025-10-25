Albañil cae a una tumba que reparaba

Durango, Dgo.
Un albañil de 41 años de edad resultó lesionado con posibles fracturas y golpes en la cabeza luego de caer aproximadamente dos metros de altura dentro de una tumba que se encontraba reparando.
El accidente laboral se registró la tarde de este sábado, 25 de octubre de 2025, alrededor de las 13:40 horas, en un domicilio de la calle Profesor Everardo Gámiz, en la Colonia del Maestro, cerca de la calle María Bayona.
Los servicios de emergencia fueron alertados a través del número 911 por la pareja del lesionado, quien relató los hechos.
El trabajador, identificado como Jesús José Bailón Ortiz, de 41 años, se encontraba realizando labores de reparación en una tumba de mármol. En un momento dado, la tapa de la estructura se sumió, provocando que el albañil cayera al interior, a una profundidad de aproximadamente dos metros.
Elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal, junto con personal de Bomberos, acudieron al lugar. Los bomberos brindaron la primera valoración y determinaron que el hombre necesitaba atención médica urgente.
La Cruz Roja Mexicana se movilizó para atender a Bailón Ortiz, quien presentaba una herida en el dedo de la mano derecha, además de posibles fracturas y golpes en la cabeza a causa de la caída. Fue trasladado de inmediato a la clínica del IMSS para su atención médica especializada.