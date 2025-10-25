Encuentran inconsciente a un hombre; fallece al llegar al hospital

Canatlán, Dgo

Un hombre de aproximadamente 67 años de edad, encontrado inconsciente cerca del Panteón Municipal de Canatlán, perdió la vida a pesar de los esfuerzos conjuntos de personal de Protección Civil y la Cruz Roja por reanimarlo.

El incidente se registró cuando cuerpos de emergencia localizaron al masculino, de cerca de 67 años, que inicialmente no presentaba signos vitales. De inmediato, elementos de Protección Civil iniciaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), obteniendo una respuesta positiva.

Posteriormente, el paciente fue trasladado y traspasado a la ambulancia de la Cruz Roja de Canatlán para ser llevado al Hospital Integral de la localidad.

Según el reporte, durante el trayecto al hospital, el paciente volvió a perder el pulso. El personal de la Cruz Roja y Protección Civil continuó realizando las maniobras de RCP; sin embargo, lamentablemente el ciudadano perdió la vida justo a su llegada al Hospital Integral de Canatlán.

Tras confirmarse el deceso, el personal médico notificó el hecho a la Fiscalía General del Estado de Durango. Las autoridades ordenaron el inmediato traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley y determinar la causa exacta del fallecimiento.