Guardia de seguridad salva vida de un residente en Río Dorado

Durango, Dgo.
Una rápida intervención del encargado de seguridad del fraccionamiento Río Dorado evitó una posible tragedia, al reportar y atender un intento de autolesión por parte de un residente.
El incidente se reportó a las 10:50 horas de este sábado 25 de octubre, a través del número de emergencia 911. El, encargado de seguridad del fraccionamiento, alertó a las autoridades sobre un varón con intenciones de autolesionarse en la calle Paseo de Los Ríos, en el edificio A, cerca de Río Mezquital.
Según la narrativa, el residente es un paciente psiquiátrico que, a pesar de estar bajo tratamiento con medicamentos recetados de iniciales M.A.A. de 29 años de edad, tenía la intención de autolesionarse.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y la unidad DGO-141 de la Cruz Roja. El personal de auxilio se hizo cargo de la situación y del paciente para su inmediato traslado al Hospital de Salud Mental, donde recibirá la atención médica especializada necesaria.
Gracias a la oportuna reacción del guardia de seguridad, la situación se manejó sin mayores consecuencias, y el personal de policía se retiró del lugar una vez que el paciente quedó bajo resguardo de los servicios médicos.