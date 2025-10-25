Hallan un muerto envuelto en cobijas en la carretera libre a Mazatlán

Durango, Dgo.

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y rescate se registró la mañana de este sábado tras el reporte de un cuerpo envuelto en cobijas y abandonado a un costado de la carretera libre a Mazatlán.

El hallazgo se realizó alrededor de las 7:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 30 de la vía. Fueron automovilistas que transitaban por la zona quienes, alarmados, reportaron al número de emergencias 911 la presencia de un bulto con forma de cuerpo humano, conocido en el argot policial como “encobijado”.

Esto derivó en una movilización para buscar a la víctima, que no fue encontrada sino hasta alrededor de una hora y media después, dado que se encontraba semi oculto a un lado del camino.

De inmediato, acudieron al lugar paramédicos de la Cruz Roja, elementos de la Policía Municipal y personal de la Guardia Nacional para verificar la situación.

Tras confirmar la presencia del cuerpo, se notificó al agente del Ministerio Público. Las autoridades detallaron que se trataba de un cuerpo sin signos vitales, envuelto en cobijas, con visibles huellas de violencia, y sin identificación alguna en el lugar.

Una vez realizadas las primeras diligencias en la escena, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su inmediato traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la ciudad de Durango. En el SEMEFO se le practicará la necropsia de ley correspondiente para determinar la causa oficial de la muerte y lograr la identificación de la víctima.