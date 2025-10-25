Juniors’ destruyeron una camioneta junto a Punto Guadiana

Durango, Dgo.

Un joven aparentemente ebrio destruyó una camioneta propiedad de su padre cerca de la plaza comercial Punto Guadiana; tras el incidente, tanto el conductor como sus acompañantes huyeron, aunque sus familiares llegaron para hacerse cargo del incidente.

La unidad siniestrada es una Jeep Grand Cherokee, cuyas bolsas de aire estallaron a raíz del fuerte impacto.

Los hechos ocurrieron ya entrada la noche del viernes sobre la calle Loma Suave del fraccionamiento Loma Dorada, donde el conductor perdió el control de la unidad motriz y la impactó contra un poste.

Testigos avisaron a las autoridades, pero antes de la llegada de estas, los ocupantes decidieron irse de la escena, abandonando ahí el vehículo. Todo indica que no sufrieron lesiones.

Al lugar acudió personal policial, que se encontró con el padre del conductor, que contrario a lo que hizo su hijo, asumió la responsabilidad por los hechos y se comprometió a la reparación de daños causados al patrimonio público.