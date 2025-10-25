Ladrón robó en una tienda OXXO del centro

Durango, Dgo.

Un sujeto solitario ingresó este sábado a una tienda de conveniencia del centro de la ciudad y, mediante amenazas, se apoderó de parte del recurso económico que había en el establecimiento.

Aunque su botín no se ha precisado, se confirmó que el individuo ingresó a la tienda OXXO ubicada en Aquiles Serdán y Dolores del Río durante la mañana de este sábado.

Según las empleadas, fue un tipo robusto, con camisa a cuadros y pantalón de mezclilla, quien entró al lugar y exigió el dinero, al tiempo que lanzaba amenazas directas a las involucradas.

Estas, por temor, entregaron 5 mil pesos, tras lo cual el sujeto huyó de la escena.

Tras el incidente, se solicitó apoyo en el número de emergencias y al sitio arribaron policías municipales, pero de momento no se tiene información sobre el posible paradero del presunto delincuente.