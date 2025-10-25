Le roban su bolsa a vendedora de tianguis en la Colonia 5 de Mayo

Durango, Dgo.

Una vendedora de la tercera edad fue víctima de robo este sábado en el tianguis de la colonia 5 de Mayo. La afectada fue despojada de su bolsa de mano que contenía la venta del día, su teléfono celular y las llaves de su domicilio.

El incidente fue reportado a través del número de emergencia 911 a las 12:27 horas, en la calle Ignacio Zaragoza de la mencionada colonia.

Elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal acudieron al tianguis y se pudieron hablar con la víctima de iniciales M. E. M. M., de 70 años.

La víctima, quien se encontraba vendiendo en el tianguis, manifestó que aproximadamente una hora antes había dejado su bolsa de mano de color café sobre su maleta, en la banqueta. Al voltear, se percató de que la bolsa ya no estaba.

El botín sustraído incluye:

$5,100 pesos en efectivo (producto de sus ventas).

Un teléfono celular marca Motorola con funda transparente.

Algunas llaves.