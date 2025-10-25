Muere mujer por presunta negligencia médica en el Hospital Materno Infantil de Durango

Durango, Dgo. — Una nueva denuncia por presunta negligencia médica en el Hospital Materno Infantil de Durango, luego de que Monse, hermana de la víctima, expusiera públicamente que su familiar perdió la vida el 24 de octubre tras no recibir atención médica oportuna, a pesar de presentar un embarazo de alto riesgo y avisar a todos los médicos sobre la condición.

Según el testimonio, la mujer acudió desde la noche anterior al hospital, donde permaneció bajo vigilancia médica. Sin embargo, por la mañana fue regresada a su casa por un médico que no se identificó. Horas más tarde, su estado se agravó y tuvo que reingresar de emergencia.

Al no ser atendida de forma inmediata, el parto se complicó. La mujer falleció, mientras que la bebé nació en condiciones críticas y actualmente permanece intubada.

Monse afirmó que el personal médico no se identificó en ningún momento, y hasta hoy la familia no sabe quién denunciar, tampoco saben quién la atendió ni qué médicos estuvieron a cargo.

Asimismo, denunció que no les han querido entregar el cuerpo de su hermana, lo que ha incrementado el dolor e indignación de la familia.

La víctima era madre de tres niños, quienes ahora quedan sin su madre. La familia exige justicia y señala que este no es el primer caso grave que ocurre dentro del Hospital Materno Infantil.

“Mi hermana tenía un embarazo de alto riesgo, no la atendieron a tiempo. Murió y su bebé está intubada. Queremos justicia, no es la primera vez que pasa algo así en ese hospital”, denunció Monse.

Un día después de la localización de Judith Alejandra de un mes de vida, quien fue sustraída de este mismo nosocomio, alerta a la ciudadanía sobre que es lo que ocurre en esta dependencia que se vuelve constante las alarmas de atención deficiente.