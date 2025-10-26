Asesinan a jovencita de 19 años 

Guadalupe Victoria, Dgo.

Una jovencita de 19 años de edad murió en el municipio de Guadalupe Victoria al ser víctima de una agresión física a manos de su concubino, que ya fue detenido por las autoridades por el delito de feminicidio, según información preliminar.

La víctima es Elizabet García Meraz, de 19 años, cuyo deceso fue confirmado por personal de la clínica del IMSS de dicha demarcación, a la que la llevaron familiares buscando salvar su vida.

El presunto responsable del ataque es Eduardo M., quien de acuerdo a la información inicial, le habría causado golpes en varias partes del cuerpo y que incluso la habría azotado contra el suelo.

Según el informe, fue el sábado por la noche cuando la madre de la víctima recibió una llamada de un sobrino, quien le informó que la joven estaba lesionada en la casa que compartía con Eduardo.

Al arribar, el individuo (presunto agresor), realizaba maniobras intentando reanimarla y les aseguró que la joven se había caído. En ese momento, por medios propios, la llevaron al centro médico, pero tras una serie de maniobras de reanimación se declaró su muerte.

Una vez que revisaron el cuerpo de la jovencita, encontraron lesiones diversas, no coincidentes con una caída, por lo que de inmediato se notificó a la autoridad ministerial para la detención de Eduardo, quien, según trascendió, ya está en manos de la autoridad.