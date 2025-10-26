Ciclista murió embestido por un motociclista

Gómez Palacio, Dgo.

Un ciclista de 70 años de edad murió al ser víctima de un accidente en el que estuvo involucrado un motociclista, cuyos datos no han sido informados, aunque se adelantó que ya fue detenido.

La persona fallecida es el señor Carlos Trujillo Virgen, de 70 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en la colonia Felipe Ángeles de Gómez Palacio, demarcación en la que ocurrió la tragedia.

Según el informe, los hechos ocurrieron el sábado 25 de octubre cuando la víctima iba en su vehículo tipo turismo por la calle San Alberto del fraccionamiento Miravalle.

Fue ahí donde se dio la colisión en la que el septuagenario se golpeó de lleno contra el suelo y, dada su condición, fue llevado de urgencia a la Clínica No. 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por desgracia, minutos después de su ingreso cayó en paro cardiorrespiratorio y ya no fue posible su reanimación; de los procedimientos posteriores se hace cargo la Fiscalía General del Estado.