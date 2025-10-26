Conductor de tractocamión arrolla y mata a un hombre

Un hombre de 59 años de edad perdió la vida la madrugada de este domingo tras ser arrollado por un tractocamión en la carretera que conecta Gómez Palacio, Durango, con Francisco I. Madero, Coahuila. El conductor responsable se dio a la fuga.

La tragedia se registró alrededor de las 01:50 horas sobre la mencionada carretera, a la altura de la localidad de Gregorio García.

La víctima fue identificada como Atanacio Gaytán Félix, de 59 años, quien se dirigía a su domicilio. Los primeros reportes indican que caminaba a orilla de la carretera cuando fue impactado por un vehículo de carga.

El vehículo involucrado es un tractocamión de color verde. El conductor, tras el impacto, no detuvo la marcha y se retiró del lugar con rumbo desconocido, dejando a la víctima sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al sitio, donde revisaron al señor Gaytán Félix y confirmaron que había fallecido casi de manera inmediata debido a las graves contusiones sufridas en diferentes partes del cuerpo.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Vicefiscalía Región Laguna, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa oficial de la muerte.

Por su parte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) ya realizan las indagatorias correspondientes con el objetivo de identificar y localizar al presunto responsable del fatal atropellamiento.