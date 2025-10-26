Enrarecido el rumbo del caso de la niña robada del Materno

Nada más lamentable que el rumbo que ha tomado el robo de una bebita del Materno Infantil.

Una de las hijas de la afanadora del hospital detenida denunció en redes que su madre está grave debido a los “sistemas científicos de investigación a que ha sido sometida”.

Anabel Meza fue señalada como presunta cómplice de la mujer que sustrajo a la bebé del Hospital Materno Infantil, sus familiares señalan tener pruebas de que eso es falso y hoy al exterior del Hospital General 450 indicaron que desconocían el estado de salud de Anabel.

El sospechosismo del caso vino a enrarecerse hoy cuando la fiscal Sonia Yadira de la Garza bajó de sus redes la nota que había subido.

Quizá, cuando entendió que la mujer no tuvo nada que ver en el hurto.

Es cierto, el gobierno compra a casi todos los demás medios, no a nosotros.

Nosotros cumplimos nuestro trabajo al destapar y replicar en todo lo necesario hasta que se enteró la sociedad, que era lo importante, lo demás corresponde a un abogado, ya no a los medios. Y si aquí no hay quien se anime a defender el caso, hay otros en otras partes de México.