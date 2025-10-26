Identifican al ejecutado encontrado en Río Chico

Durango, Dgo.

Autoridades identificaron al hombre que fue encontrado muerto, víctima de una aparente ejecución, en el paraje Río Chico de la carretera libre Durango – Mazatlán; había sido maestro y comunicador.

La víctima es Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años de edad, quien era originario del municipio de Poanas, pero con domicilio en el fraccionamiento Eucaliptos de la ciudad de Durango.

Tal y como Contacto Hoy le informó, fue el sábado por la mañana cuando se reportó la presencia de restos humanos a la altura del kilómetro 30 de la carretera libre Durango – Mazatlán, por lo que fueron enviadas corporaciones a verificar.

Tras un rato de búsqueda, localizaron al varón a unos 30 metros de la cinta asfáltica; su cuerpo tenía huella de violencia, según trascendió, por lo que se asignó el caso a personal de la Fiscalía General del Estado para su investigación.

Es de apuntar que, hasta hace algunos años, laboró como comunicador en algunos medios, principalmente en la fuente deportiva, hasta que se integró al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en tareas de difusión, tras lo cual no volvió a ningún medio formal.