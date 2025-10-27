lunes, octubre 27, 2025

Lo hallaron muerto debajo de un puente vehicular

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre de 48 años de edad fue encontrado muerto debajo de un puente vehicular, en el lecho seco de un canal pluvial; todo apunta a que fue víctima de una caída en la que se golpeó de lleno la cabeza.

El fallecido es Juan Manuel Hernández Buendía, de 48 años de edad y domicilio en el poblado Las Américas, del municipio de Gómez Palacio.

Su muerte ocurrió bajo un puente que une a la población con la localidad de Numancia, de la misma demarcación, de la que había salido caminando con rumbo a su casa tras una convivencia en casa de su padre, en la que había ingerido alcohol.

Fueron habitantes de la zona quienes se percataron de la presencia de la víctima inconsciente y llamaron al número de emergencias; paramédicos arribaron y ya no encontraron signos vitales.

Las evidencias apuntan a que la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza, aparentemente en una caída, aunque la investigación sigue abierta con el fin de descartar la posibilidad de algún delito.

