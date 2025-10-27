Pelea entre dueños de expendios acaba con dos baleados

Gómez Palacio, Dgo.- Un conflicto entre los dueños de un par de expendios de cerveza ubicado en la misma zona de Gómez Palacio acabó en un atraque a balazos, en el que dos de ellos resultaron lesionados; el presunto agresor se dio a la fuga, pero ya está identificado.

Los lesionados son Luis Felipe Pizaña Castro, de 32 años de edad, y Omar Alberto Valadez García, de 36, quienes viven en la colonia Ricardo Flores Magón de dicha ciudad.

Mientras que el presunto agresor es un individuo de nombre Eddy, quien al momento del ataque estaba acompañado por un par de familiares, incluido su padre, según los afectados.

De acuerdo al informe, los hechos ocurrieron el fin de semana en la colonia El Consuelo, al exterior del expendio del que son socios Luis Felipe y Omar. Hasta ahí llegó Eddy, quien tiene un negocio del mismo tipo, no muy lejos, y les realizó algunos reclamos.

El varón se fue del lugar y poco después regresó empuñando una pistola, con la que le disparó a ambos para luego escapar en un automóvil de color rojo. Las víctimas fuero llevadas a un hospital, mientras que el presunto agresor ya es buscado por personal de la Vicefiscalía de La Laguna.