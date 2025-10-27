Pidió tanque lleno de gasolina y se “peló” sin pagar

Durango, Dgo

Un robo de combustible, se registró la noche de este domingo en una gasolinera ubicada en el Boulevard José María Patoni, donde un conductor logró cargar $1,920.00 pesos de gasolina y se dio a la fuga sin pagar.

El incidente fue reportado a las 20:35 horas del 26 de octubre de 2025, en la gasolinera situada en el Blvd. José María Patoni, antes Libramiento San Ignacio, en la Colonia El Ciprés.

El encargado de turno, identificado como J. G. A. C., de 24 años, relató a los elementos de la Policía Municipal que aproximadamente 20 minutos antes un masculino a bordo de un automóvil GMC gris llegó al establecimiento.

El conductor solicitó que le llenaran el tanque de su vehículo, servicio que arrojó un total de $1,920.00 pesos. Al momento de pagar, el sujeto manifestó que lo haría con tarjeta. Sin embargo, cuando el empleado sacó la terminal, el conductor le entregó una tarjeta de Oxxo y rápidamente se retiró de la gasolinera con rumbo desconocido.

El trabajador de la gasolinera comentó a los agentes que, debido a la rapidez de los hechos, no alcanzó a ver las placas de la camioneta. La Policía Municipal invitó al encargado a formalizar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango y a revisar las cámaras de video de la gasolinera, ya que las grabaciones podrían ser cruciales para identificar y dar con el paradero del responsable.