Roban 8 mil pesos de la pastelería Monchys

Durango, Dgo.
Una encargada de tienda reportó un asalto a mano armada en la Pastelería Monchys, donde un sujeto solitario la amagó y se llevó aproximadamente $8,000 pesos en efectivo, producto de la venta del día.
El robo fue notificado a las autoridades a través del número de emergencia 911 a las 14:20 horas de este domingo 26 de octubre de 2025.
El atraco ocurrió en la sucursal ubicada en la calle Juan de la Barrera, esquina con José Rosas Aispuro, en la Colonia El Alacrán Vivah.
La reportante, identificada con las iniciales L. V. C. G., de 30 años, y encargada del negocio, manifestó que un hombre ingresó al local y le exigió la entrega de todo el dinero.
La descripción del asaltante corresponde a un masculino de aproximadamente 40 años de edad, de tez morena, de 1.60 metros de estatura, que vestía chamarra gris con gorro y usaba cubrebocas.
Ante el temor de ver al sujeto armado, la empleada decidió entregar el dinero sin oponer resistencia alguna. El ladrón se llevó aproximadamente $8,000 pesos mexicanos en efectivo.
Tras el reporte, se espera que las autoridades inicien las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del responsable.