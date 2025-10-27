Volcadura  de un Kenworth cobró la vida de un trailero 

Lerdo, Dgo.

Un hombre originario del estado de Nuevo León murió en territorio de Durango al ser víctima de un accidente de tránsito; la víctima conducía un tractocamión en el que volcó cuando viajaba entre los municipios de Lerdo y Cuencamé.

La persona fallecida es Édgar Ezequiel León Galarza, de 43 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en el fraccionamiento De Palma, en el municipio de General Zuazua, Nuevo León.

Era el conductor de un camión de carga, tipo Torton, de la marca Kenworth, modelo 2020, que pertenecía a la empresa “Todo en Tableros”.

Los hechos ocurrieron el fin de semana en la autopista Durango – Gómez Palacio, a la altura del kilómetro 196, lugar en el que perdió el control de la unidad, al parecer al quedarse dormido, y salió del camino abruptamente, para enseguida volcar.

Viajeros que se dieron cuenta del incidente llamaron al 911 y al sitio fue enviado personal de la Cruz Roja Mexicana, pero la víctima falleció antes de recibir asistencia médica; de sus restos se hizo cargo la Vicefiscalía de La Laguna.