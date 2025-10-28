Afecta a trabajadores falta de atención a adicciones

Generan violencia, robos y daño patrimonial: Canadevi

Aunque las autoridades vigilan si se entregan o no las utilidades, si se cumplen condiciones laborales en las empresas, no apoyan el tema de la salud de los trabajadores en aspectos como las adicciones, que generan violencia, robos y daño patrimonial, señaló el presidente de la

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Salvador Chávez.

Al referirse a la situación de los trabajadores que tienen adicciones, puntualizó que “se trata de un tema en el cual sentimos que no han atendido tanto las autoridades de Salud como las de Seguridad Pública, así como las de temas del trabajo”.

Recordó que los desarrolladores de vivienda han insistido mucho en que se requieren programas enfocados a este problema que presentan trabajadores, especialmente en el tema de salud.

“Nos siguen fiscalizando en si entregamos o no las utilidades, en si cumplimos con determinadas situaciones dentro de las empresas respecto a las condiciones laborales, pero no se nos apoya en el tema de salud de nuestros colaboradores”, dijo.

Añadió que es necesario poner un especial interés en este rubro, pues consideró que el capital humano es lo más importante con lo que cuenta una empresa, y es algo en lo que se deben enfocar de manera coordinada las instituciones y las mismas empresas, pera tener trabajadores sanos, saludables y que, por lo tanto, puedan ser más productivos.

Finalmente, recordó que las adicciones generan una serie de problemas en los cuales recalcó que no se siente el apoyo de las autoridades mencionadas, a pesar de la importancia que tiene la salud de los trabajadores.