Descartados nuevos impuestos para 2026

En el tema de impuestos, no se crearon nuevos en el presupuesto para el próximo año, lo que se propuso fue un ajuste en los ya existentes, que no impactan a los consumidores, pero garantizará que los ingresos tengan un impacto y se incrementen, dijo el diputado federal por el Verde Ecologista, Gerardo Villarreal.

Reconoció que se trata de un tema en el que existe mucha polémica, para indicar que la oposición acusa de que hay un incremento desmedido, “pero ellos le apuestan a que le vaya mal a México, hay que recordar y desmentir que no hubo una creación de nuevos impuestos como acusa la oposición, lo que hubo fue un ajuste en los ya existentes”.

Aseveró que se trata de ajustes que no impactan a los mismos consumidores de siempre y que garantiza que la Ley de Ingresos tenga un impacto que incremente la recaudación en más de un 5.5 por ciento del ingreso nacional, quitando los efectos de la inflación.

“Ayudará para mejorar temáticas como la salud, la infraestructura, que son muy importantes, también dará indicadores para reducir el déficit, para seguir administrando de manera responsable la deuda pública y que el país siga avanzando”, puntualizó el legislador federal, para indicar que en ocasiones la oposición tiene un doble discurso, pues critica el ajuste en materia de recaudación a nivel federal, pero también se da en materia estatal y ahí no dicen nada, para indicar que se trata de medidas necesarias, que pueden ser cuestionables, pero se requieren para atender la responsabilidad gubernamental.