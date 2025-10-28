Difícil mantener precios de platillos en restaurantes

Se hace esfuerzo para no reflejar incrementos en la carta: Canirac

El incremento en algunos ingredientes de los platillos que ofertan los restaurantes, dificulta que se puedan mantener los precios, como es el caso de productos como la naranja, que está muy cara, informó Adriana Porras, presidenta de Canirac en Durango, al indicar que se hace un esfuerzo para que esta situación no se refleje en la carta.

Añadió que los propietarios de los establecimientos tratan de que los incrementos en éste y otros alimentos no lleven a un ajuste en los precios de los restaurantes, pues en el de los cítricos se espera que el incremento del 15 por ciento que registraron en las últimas semanas no perdure por mucho tiempo.

Explicó que “en el caso de la naranja, es difícil tener con el costo un jugo cien por ciento natural, entonces pues tener claridad con el cliente de que es un porcentaje”, dijo, al recordar que se ha tenido que recurrir a pulpas, a otro tipo de concentrados que no son cien por ciento naturales, con el fin de no afectar la economía.

Agregó que en las últimas 3 semanas se registró un incremento en el precio de la naranja y el limón, que normalmente en estas fechas, por la temporalidad, tiende a bajar el precio, pero indicó que esto no ha sucedido este año y atribuyó el comportamiento a los desastres climáticos que se han registrado recientemente en algunos estados.

Reconoció que en el caso de la naranja y limón se trata de un incremento que no es tan significativo, se esperaba en la planeación de los restaurantes que el precio bajara para este último trimestre del año.

Finalmente, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en el estado, reconoció que estos incrementos en productos que se requieren en los restaurantes, al igual que los que se proponen en refrescos para el próximo año, de ser aprobados, sí se verán reflejados en los precios de los negocios afiliados.